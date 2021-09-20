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Лицом к событию. Нарисованный выбор?

Лицом к событию. Нарисованный выбор?
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Лицом к событию. Нарисованный выбор?

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Электронное голосование победило "умное"? Что изменят в политике Путина реальные и мнимые итоги выборов? В эфире Станислав Белковский, Владимир Кара-Мурза. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31468988.html

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