Лицом к событию. Нарисованный выбор?

Электронное голосование победило "умное"? Что изменят в политике Путина реальные и мнимые итоги выборов? В эфире Станислав Белковский, Владимир Кара-Мурза. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31468988.html