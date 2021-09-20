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Время Свободы:"Подвиг памфиловцев". Итоги выборов в Думу

Время Свободы:"Подвиг памфиловцев". Итоги выборов в Думу
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Время Свободы:"Подвиг памфиловцев". Итоги выборов в Думу

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Стрельба в университете в Перми*** Очередные выборы в России сопровождались многочисленными нарушениями и фальсификациями результатов***Почему иностранных наблюдателей было значительно меньше, чем обычно?*** Помогло ли «умное голосование» коммунистам увеличить свою думскую фракцию?

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