После 11 сентября. Эпизод 3. Как говорить и писать о теракте

9/11 – самый страшный теракт в мировой истории, последствия которого оказали воздействия на жизнь каждого из нас. Как об американской трагедии 11 сентября 2001 года вспоминают сегодня? Этому посвящён подкаст молодой журналистки Кати Голенковой