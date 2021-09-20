Лицом к событию. Бунт ограбленных

Пропагандист из программы "60 минут" Евгений Попов (от "Единой России"), который всю выборную ночь проигрывал своему конкуренту, математику Михаилу Лобанову (выдвинутому КПРФ), вдруг вышел в победители. Попов заявляет, что честно и прозрачно. Лобанов так не считает. Не только кандидаты, люди, которые за них голосовали, тоже потрясены масштабом шулерства. Люди выходят протестовать. В студии программы "Лицом к событию" политик Михаил Лобанов и социолог Денис Волков. Ведущая Елена Рыковцева.