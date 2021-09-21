Время Свободы: Венедиктов хотел "по-эстонски". КПРФ не признаёт результаты "замедленного" электронного голосования

КПРФ не признаёт результаты «замедленного» электронного голосования на выборах в Думу*** Насколько уязвима система голосования на избирательных участках, находящихся за пределами России?***Как Михаилу Дегтяреву удалось победить на выборах губернатора Хабаровского края, который много месяцев был охвачен протестами?