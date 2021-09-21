Дороги к свободе. Путин-Лукашенко: поглощение началось

Можно ли утверждать, что договоренности о совместных программах запустят механизм поглощения Беларуси Российской Федерацией? И какими могут быть последствия экономического и политического объединения России и Беларуси для Украины? Гости Виталия Портникова - политологи Евгений Магда и Павел Усов.