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Лицом к событию. Дежавю по-русски: выборы и теракт

Лицом к событию. Дежавю по-русски: выборы и теракт
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Лицом к событию. Дежавю по-русски: выборы и теракт

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Будет ли ужесточаться политический режим? Приведут ли к результату протесты против победы правящей партии и судебное оспаривание этой победы? Пермская трагедия на фоне выборного фарса: почему теракты в учебных заведениях повторяются во всем мире, несмотря на меры безопасности?

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