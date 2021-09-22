Лицом к событию. Дежавю по-русски: выборы и теракт

Будет ли ужесточаться политический режим? Приведут ли к результату протесты против победы правящей партии и судебное оспаривание этой победы? Пермская трагедия на фоне выборного фарса: почему теракты в учебных заведениях повторяются во всем мире, несмотря на меры безопасности?
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