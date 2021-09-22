Время Свободы:"Прекратите постыдное отрицание, господин Путин!"

ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство в Лондоне в 2006 году Александра Литвиненко***Великобритания предъявила обвинения в участии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль еще одному сотруднику ГРУ*** Почему нынешние российские власти так охотно обеляют самые кровавые фигуры российской истории?***Игроков молодежной сборной России по гандболу обвинили в мошенничестве