Время Свободы:"Прекратите постыдное отрицание, господин Путин!"
ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство в Лондоне в 2006 году Александра Литвиненко***Великобритания предъявила обвинения в участии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль еще одному сотруднику ГРУ*** Почему нынешние российские власти так охотно обеляют самые кровавые фигуры российской истории?***Игроков молодежной сборной России по гандболу обвинили в мошенничестве
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