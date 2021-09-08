Опрос: 57% считают, что к Западу нужно относиться как к союзнику и другу

Более половины граждан России считают, что страна должна относиться к Западу либо как к союзнику, либо как к другу, следует из социологического опроса, проведённого в августе "Левада-центром".

Ровно те же 57% респондентов считают, что Россия находится в международной изоляции. Такие точки зрения наиболее популярны у респондентов, возраст которых от 18 до 24 лет.

При этом лишь пять процентов опрошенных считают, что Запад нужно воспринимать как врага. Ещё 29 процентов россиян полагают, что западные страны являются для России соперниками и конкурентами.

В целом россияне стали лучше относиться к европейским странам и США, отмечают социологи. Если весной этого года к государствам ЕС относились хорошо 38 процентов опрошенных, то к концу лета число ответивших так увеличилось на семь процентов. В свою очередь число положительно высказавшихся о США выросло с 31 до 39 процентов.

В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.