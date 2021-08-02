“Левада-центр”: 62% россиян лояльно относятся к иноагентам

Закон об иноагентах – это прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации, считают 40% опрошенных "Левада-центром" (признан в России "НКО-иноагентом"). Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Результаты опроса публикуют "Открытые медиа".

Большинство тех, кто так считает, – это молодые люди в возрасте от 25 до 39 лет. Они чаще не одобряют деятельность президента, а в качестве основного источника информации используют соцсети и интернет-СМИ.

58% россиян сообщили, что их отношение к политику или организации не изменится, если они узнают, что те внесены в реестр "иноагентов", а 4% утверждают, что оно даже улучшится. Таким образом, 62% россиян лояльно относятся к тем, кто попал в реестр Минюста, следует из опроса.

Доля тех, кто видит в законе об "иноагентах" защиту от негативного влияния Запада, наоборот, снизилась – в этом году такого мнения придерживаются 37% респондентов по сравнению с 48% в прошлогоднем исследовании.

Как и прежде, в основном это люди от 55 лет и старше. Они доверяют прежде всего радио и телевидению и чаще других одобряют деятельность президента. 35% пенсионеров заявили, что их отношение к людям и организациям, попавшим список “иностранных агентов”, ухудшится.

При этом только 11% опрошенных заявили, что хорошо разбираются в теме. Ещё 31% "что-то слышали", а более половины (57%) вообще ничего не знают про иноагентов.

“Сделав понятие иноагента резиновым и используя его по поводу и без, власти его понемногу дискредитируют, – объясняет произошедшие изменения политолог Аббас Галлямов. – Это закономерно, особенно в ситуации, когда протестные настроения растут, а доверие к власти падает. Процесс этот будет продолжаться, и через пару лет понятие “иноагент” окончательно превратится в “знак качества”.

“Левада-центр” провел общероссийский опрос 22–28 июля. В нём приняли участие 1617 человек по случайной выборке методом телефонного интервью. Вопросы для исследования были сформулированы совместно с “Открытыми медиа”.

Сейчас в список "НКО-иноагентов" в России внесены 77 организаций. В списке "СМИ-иноагентов" – 16 организаций и 18 физических лиц.