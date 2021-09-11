После 11 сентября. Эпизод 4. Уроки для всего человечества

9/11 – самый страшный теракт в мировой истории, последствия которого оказали воздействия на жизнь каждого из нас. Как об американской трагедии 11 сентября 2001 года вспоминают сегодня? Этому посвящён подкаст молодой журналистки Кати Голенковой, которая задаёт своим собеседникам вопросы, интересные прежде всего тем, кто не может помнить 9/11.