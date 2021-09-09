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В Челябинске "Яблоку" отказали в пикетах: все места заняты "Единой Россией" 

В Челябинске суд отказал местному отделению партии "Яблоко" в проведении пикетов в центре города, поддержав решение местной администрации, которая ранее не согласовала акции.

Как рассказали в партии, власти Челябинска отказали "яблочникам" в пикетах, поскольку все восемьдесят пять мест, которые были указаны в заявке, оказались заняты активистами "Единой России": якобы они подали аналогичную заявку на час раньше. Совместное же проведение акций могло создать угрозу безопасности, посчитали в администрации города.

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