"Среди подозреваемых – "Единая Россия": кто ворует листовки у оппозиции

Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии "Яблоко" Николай Кавказский пожаловался в полицию на кражу листовок из его предвыборного штаба. Он полагает, что исчезновение агитационных материалов выгодно его политическим конкурентам – партии "Единая Россия". Кандидат обратился в полицию, однако столкнулся с нежеланием заниматься расследованием этого дела.

Ранее на массовое противодействие агитации со стороны властей, которые действуют через структуру "Жилищник", в письме мэру Москвы Сергею Собянину пожаловалась КПРФ. В частности, сотрудники управляющих компаний убирают ее агитационные плакаты, "похищают" их газеты из почтовых ящиков, а кандидаты в депутаты от компартии сталкиваются с невозможностью размещения предвыборной рекламы – московские фирмы отказываются с ними сотрудничать.



Кроме того, КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей перед выборами депутатов Госдумы. Коммунисты обращают внимание на то, что акция #ВыбираемВместе, в рамках которой среди участников электронного голосования будут разыграны призы, например, квартиры или машины, нарушает закон и является подкупом избирателей.

Фактически таким же подкупом избирателей эксперты считают и обещания Владимира Путина в сентябре единовременно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей и по 15 тысяч – военнослужащим.

Кандидат от "Яблока" Николай Кавказский баллотируется в Госдуму по 204 московскому округу, в который входят районы Вешняки, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово, Нижегородский, Некрасовка, Рязанский и Текстильщики. Кавказский – правозащитник, оппозиционер, фигурант "Болотного дела", в рамках которого провел в заключении полтора года. Его предвыборная кампания проходит под лозунгом "Кавказский против Путина".

Оппозиционный кандидат уверен, что его агитационную кампанию также пытаются сорвать структуры московского "Жилищника", которые действуют по наводке партии "Единая Россия":

Как только я встал с баннером против Путина, полиция приехала буквально через полчаса

– Возбуждено уголовное дело, постановление об этом я получил только в понедельник днем, хотя оно было вынесено 26 августа. При этом в постановлении говорится, что листовки похитили с корыстными мотивами. Я не совсем понимаю, какие тут могут быть корыстные мотивы. Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы воспрепятствовать моей предвыборной агитации. Со мной связывался участковый, сказал, что он одну камеру посмотрел, планирует посмотреть вторую камеру, на той, которую смотрел, он ничего не увидел. То есть дело не расследуется по горячим следам, как это нужно было бы сделать. При этом полиция после моего звонка ехала 1 час 40 минут – мне сказали, что у них на отделение всего одна машина. Но когда я через несколько дней встал с баннером против Путина, это теперь мой главный предвыборный лозунг – "Кавказский против Путина", и стал раздавать предвыборную агитацию, то полиция приехала буквально через полчаса. Их было 15 человек, они приехали на трех машинах во главе с заместителем начальника отдела района "Текстильщики", и примерно час-полтора они стояли и распугивали избирателей.

–​ Кто может стоять за кражей листовок из штаба и попыткой срыва вашей агитационной кампании?

Среди подозреваемых - партия "Единая Россия"

– В объяснении, которое я давал следовательнице по этому делу, записано, что среди подозреваемых – партия "Единая Россия". Моя главная версия, что заказчиком является "Единая Россия". Они или подкупили кого-то или пробрались в мой предвыборный штаб через "Жилищник". Кто конкретно это сделал, я не знаю.



–​ Как проходит ваша кампания? И как вы расцениваете ваши шансы на победу в этих выборах и шансы партии "Яблоко"?

Берут листовки, чтобы расклеивать их в своих подъездах

– Я много общаюсь с избирателями. Когда наш баннер "Против Путина" стоял в "Текстильщиках", в Рязанском районе, у кинотеатра, люди реагировали на это позитивно. Часть людей меня знает и будет голосовать за меня, часть людей знакомится с моей политической программой и говорит, что тоже будет голосовать за меня. Берут листовки, чтобы расклеить их в своих подъездах. Один мужчина подошел, пообщался, сказал: "Я вас знаю еще по "Болотному делу", – и на следующий день перевел на избирательный счет 10 тысяч рублей. Так что я думаю, что все будет зависеть от интенсивности нашей агитации. Мы будем добиваться того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что есть оппозиционный кандидат, который выступает против Путина, – я, Николай Кавказский. И я думаю, что в этом случае шанс победить есть, потому что среди москвичей достаточно много людей, которые выступают против власти, против Путина.

Что касается "Яблока". Сейчас пишут, что партия аффилирована с "иностранным агентом" (ЦИК России зарегистрировала экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на выборы в Госдуму, но обязала партию "Яблоко" указывать в своих агитационных материалах на связь политика с "иностранным агентом" – РС). Это такой знак качества, показывающий, что партия "Яблоко" действительно является оппозицией путинскому режиму, и что голосовать надо именно за оппозицию, за ту партию, которая выступает против всех этих репрессивных законов, за освобождение политических заключенных и идет на выборы с такой прогрессивной повесткой.

–​ Есть мнение, кто к нынешним выборам допускают только партии, лояльные власти. Нельзя критиковать Путина, при этом желательно критиковать Навального, как это делает лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Вы с этим согласны?

Партия "Яблоко" требует расследовать отправление Навального

– Лично я выступал за то, чтобы на съезде партии "Яблоко" выдвинули Олега Степанова и еще ряд людей, которых, как я считал, нужно было выдвинуть от партии. Но они не были выдвинуты. Олег Степанов – это экс-глава Московского штаба Навального. Но, например, в списке "Яблока" есть политзаключенный Андрей Пивоваров, и я что-то не видел, чтобы он критиковал Навального. С другой стороны, я сам не являюсь сторонником Алексея Навального, но при этом я бы не ставил знак равенства между тем, что человек является сторонником Навального и находится в оппозиции Путину. Я нахожусь в жесткой оппозиции к Путину, и противостояние Путину становится моим главным предвыборным лозунгом, я за свою политическую позицию сидел в тюрьме больше, чем сейчас сидит Алексей Навальный. При этом партия "Яблоко" требует расследования отравления Навального, было сделано заявление, что он является политическим заключенным, и его надо освобождать. И мои главные требования, которые есть в моей листовке – освобождение политзаключенных, прекращение существования "отрядов смерти", прекращение пыток.



–​ С какими еще лозунгами вы идете на выборы и что будете делать, если попадете в Государственную Думу?

Я буду требовать непременной амнистии для всех политзаключенных

– Я буду требовать немедленной амнистии для всех политзаключенных. Обязательно буду выступать с инициативой об отмене тех репрессивных законов, которые существуют: это закон об "иностранных агентах", закон о репрессиях за участие в митингах, закон о запрете пропаганды сепаратизма, закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Я буду добиваться отмены всего того, что с 2012 года напринимал "бешеный принтер" Государственной Думы. Я буду выступать за то, чтобы бюджет был социальный, чтобы деньги тратились на здравоохранение, на образование, а не на войну с Украиной и в Сирии. То есть я за перераспределение бюджета от силовиков к гражданам. Я за то, чтобы у людей было больше социальных гарантий, за то, чтобы пенсионный возраст вернули к тому, который был раньше – 60 и 55 лет.

Если брать московские проблемы, так как я иду от Москвы, то я за то, чтобы был сохранен исторический облик Москвы. Во вторник мы с кандидатами от "Яблока" ходили к министру культуры, где подали петицию о том, что хватит уже уничтожать Москву. По данным "Архнадзора", за последние годы более 200 объектов культурного наследия были просто уничтожены.



–​ Как вы оцениваете политическую обстановку в России накануне выборов? Прогнозируете ли вы какие-то массовые акции протеста после оглашения итогов голосования, которые вновь могут быть сфальсифицированы? Будут ли люди выходить и протестовать против подтасовки итогов выборов, как это было в 2012 году, после чего появилось печально знаменитое "Болотное дело"?

Если протесты будут, я приму в них участие

– Власть продолжает ужесточать тот политический режим, который существует сейчас. Мы это видим по беспрецедентному давлению, которое сейчас оказывается на СМИ. В ближайшую субботу кандидаты в Госдуму, большинство из них от "Яблока", собираются по этому поводу встретиться с избирателями на Чистых прудах. С нами будет профсоюз журналистов, мы обсудим всю эту ситуацию. Видно, что с выборов снимают многих оппозиционных политиков, лишили пассивного избирательного права сторонников Навального, что недопустимо, по "Яблоку" бьют – из Татарстана у нас сняли кандидата, Лев Шлосберг был снят с выборов. И я думаю, что репрессии будут ужесточаться.

Что касается протестов после выборов, это все зависит от людей, от того, насколько масштабными будут фальсификации, насколько много будет наблюдателей, чтобы это все зафиксировать. Поэтому я призываю людей идти наблюдать за выборами. И если такие протесты будут, естественно, я приму в них участие, – рассказал кандидат в Госдуму России от партии "Яблоко" Николай Кавказский.



Голосование в Государственную Думу России VIII созыва якобы из-за пандемии будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. В 11 регионах будут выбирать глав – в Белгородской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, а также в Мордовии, Тыве, Чечне и Хабаровском крае голосовать будет население, а в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии глав республик "выберет" региональный парламент. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний.

Из-за изменения законодательства о выборах права стать кандидатом лишились по меньшей мере 9 миллионов человек. Этому посвящен доклад движения "Голос" (внесено Минюстом России в список иноагентов) "Новые лишенцы": за что граждан России массово поражают в праве быть избранными на выборах в 2021 году".