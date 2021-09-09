ВГТРК "Карелия" накажут за сюжет с упоминанием центра "Мемориал"

Роскомнадзор привлечёт к административной ответственности телеканал ВГТРК "Карелия" за отсутствие маркировки иностранного агента в сюжете о захоронениях тел репрессированных в Карелии.

В сюжете неоднократно упоминался правозащитный центр "Мемориал", который признан российскими властями иноагентом, однако авторы не обратили на это внимания.

Отмечается, что с жалобой на государственный телеканал обратился некий активист, который предпочёл скрыть своё имя. В заявлении он указал, что "несправедливо, когда за нарушение какого-то правила штрафуют только независимые СМИ, а на ВГТРК не обращают внимания".

В мае Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Первый канал за использование без маркировки сюжета телеканала "Настоящее время", признанного в России иноагентом". Иск был также инициирован Роскомнадзором.