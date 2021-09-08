В Москве журналисты вышли на пикеты против закона об "иноагентах"

В Москве в среду журналисты вышли на одиночные пикеты у здания министерства юстиции, протестуя против закона об "иноагентах".

Корреспонденты Радио Свобода сообщили о задержании Алеси Мароховской - журналистки издания "Важные истории", которую признали "иноагентом"-физическим лицом. Она стояла с плакатом "Нет иноагентов, есть журналисты".

Помимо Мароховской задержаны ещё две журналистки - Полина Ужвак и Ирина Долинина. Они также сотрудничают с "Важными историями". До задержаний полицейские проверили у участников акции документы, сообщала "Медиазона".

8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Российские СМИ в этот день запустили акцию "Нет иноагентов, есть журналисты". Её поддержали более 40 российских изданий, в их числе включённые в список СМИ-"иноагентов" телеканал "Дождь", "Медуза" , "Важные истории", а также The Bell, "Медиазона", Republic, "Новая газета" и другие.

В течение дня участники акции сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – "иностранных агентов". Это делалось с целью "показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать", отмечалось со ссылкой на участников акции.

Понятие "СМИ-иноагента" появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не согласилась с этим решением российских властей. Она оспаривает применение законодательства об "иноагентах" в Европейском суде по правам человека.