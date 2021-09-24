Время Свободы: Приболевший Медведев и "паровозы" Шойгу и Лавров

Сергей Шойгу, Сергей Лавров и еще два участника первой пятерки aедерального списка Единой России на выборах в Думу депутатами не станут***Конгресс США принял закон о компенсации пострадавшим от «гаванского синдрома»***Лекция филолога Елены Волковой в музее Анны Ахматовой в Петербурге отменена по звонку из Комитета по культуре города