Зеленский предупредил о риске большой войны России против Украины 

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Об этом он заявил в беседе со Стивеном Сакуру на Ялтинской конференции YES Brainstorming 2021, проходящей в Киеве.

По словам Зеленского, такую угрозу считает реальной и глава Белого дома Джо Байден, с которым украинский лидер встретился в начале сентября в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой "никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси".

Из слов Зеленского следует, что Байден пообещал поддержать усилия Украины в деле обороны воздушного пространства и укрепления военно-морского флота. В то же время, пояснил украинский президент, следует посмотреть, "как будет в реальности – не на словах, а на деле".

Он напомнил, что во время визита в Вашингтон снова не получил конкретного ответа на вопрос о готовности США принять Украину в НАТО.

Во время отдельного выступления на конференции Зеленский высказал мнение, что "Украина давно готова" к вступлению в Североатлантический союз. Он назвал украинскую армию одной из сильнейших, а критику в её адрес из-за недостатка реформ – "не до конца откровенной". Президент высказал уверенность, что без Украины НАТО и Евросоюз будут нести потери и ослабляться.

В конце августа президент Украины совершил рабочий визит в американскую столицу. Встреча Зеленского с Байденом закончилась подписанием ряда документов, а также решением США оказать Киеву дополнительную военную помощь в размере 60 миллионов долларов, которая будет включать в том числе еще одну партию противотанковых комплексов "Джавелин".

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