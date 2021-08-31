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Дороги к свободе
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live Дороги к свободе. Байден-Зеленский: первая встреча

Дороги к свободе. Байден-Зеленский: первая встреча
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Дороги к свободе. Байден-Зеленский: первая встреча

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Владимир Зеленский утверждает, что между ним и американским президентом Джо Байденом состоялся «мужской разговор». Какими будут последствия визита украинского президента в США? Собеседники Виталия Портникова - Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины и Питер Залмаев, политолог.

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