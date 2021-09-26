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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. "При царях нам хорошо жилось"

Поверх барьеров с Иваном Толстым. "При царях нам хорошо жилось"
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. "При царях нам хорошо жилось"

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В первой части - передача "При царях нам хорошо жилось". Эти слова питерского извозчика приводит в своем "Дневнике" Надежда Платонова - жена знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. Книга вышла в частном издательстве Павла Трибунского. Дневник охватывает 30-летие перед революцией 1917 года и сопровожден подробным комментарием петербургских историков. Во второй части - новый выпуск "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым, посвященного сегодня феномену невозвращенчества.

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