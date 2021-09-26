Фанайлова: Вавилон Москва. Неизвестная Украина. Книга Кати Петровской "Кажется Эстер"

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1 Архив 2004 о будущем Украины после "оранжевой революции". 2. Интервью с Катей Петровской, автором книги о её семье в революции, Холокосте и застое