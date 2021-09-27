Время Свободы: Что Путину выборы, то Меркель нет

Полиция заглушила патриотическими песнями несанкционированный митинг КПРФ в Москве с требованием пересмотра итогов выборов в Думу*** Кадры очередного совместного отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайге были показаны только через несколько недель после того, как поездка состоялась***В Германии прошли выборы в Бундестаг. Ангела Меркель покидает пост канцлера после 16 лет у власти***