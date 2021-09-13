Пользователи в России пожаловались на проблемы с App Store

Пользователи Apple в России сообщили о проблемах с приложениями в App Store. По их данным, скачать и обновлять программы оказалось невозможно. В течение некоторого времени магазин исправно работал только через VPN. Факт сбоя подтвердили и на сайте Apple. Позже доступ к сервису был восстановлен.

Инцидент произошел на фоне недавней блокировки Роскомнадзором шести VPN-сервисов и последовавшего сбоя целого ряда веб-ресурсов, в том числе World of Tanks, World of WarShips, Twitch, FlashScore, Avito и BitTorrent.

В начале месяца Роскомнадзор начал блокировать приложение "Навальный" и сайт "Умное голосование", а также потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco удалить эту программу из своих магазинов.

Позже стало известно, что в ходе этих блокировок Роскомнадзор начал тестировать специальное оборудование для изоляции отдельных сегментов российской части Интернета.

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