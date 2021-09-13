Эксперты предсказали рост числа блокировок в России после выборов

Роскомнадзор обладает техническими возможностями для блокировки VPN-сервисов в России. Качество интернет-соединений будет ухудшаться, многие социальные сети и сервисы, созданные не в России, попадут под блокировку или замедление. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на IT-экспертов. С изданием поговорили:

Владислав Здольников – IT-специалист, раньше работавший над проектами Алексея Навального, создатель сервиса Red Shield VPN;

Михаил Климарев – автор Telegram-канала "За Телеком", директор "Общества защиты интернета";

Филипп Кулин – интернет-эксперт, автор Telegram-канала "Эшер II".

Станислав Селезнев – адвокат, правовой аналитик проекта "Сетевые свободы".

"Facebook, Google с YouTube будут потихонечку, потихонечку, и не то чтобы прямо вот блокировать, а будут просто снижать качество связи с ними. Скорость будут прибирать, как с Twitter. Он как бы есть, он как бы работает, ничего как бы такого нет, но пользоваться им невозможно", – считает Климарев.

"Появились ничем, вообще ничем не ограниченные ТСПУ. Появилось понимание, что их можно и нужно ставить на транзит [трафика между границами стран], в этом есть смысл для них. Это сильно упрощает охват. Думаю они не установлены прямо массово и не охватывают большинство транзита, но охватывают уже заметную часть сетей. Я субъективно думаю, что меньше 50%, но больше 20%", – рассказал Кулин.

ТСПУ – технические средства противодействия угрозам – устройства, которые Роскомнадзор устанавливает у интернет-провайдеров в рамках закона о "суверенном интернете", чтобы иметь возможность контролировать трафик пользователей.

В последнее время Роскомнадзор блокировал инструменты, которые использует или может использовать приложение "Навальный" для обхода блокировок, отметил Здольников. "Вряд ли власти допустят какой-то откат. Доктрина сетевой безопасности требует установить и сохранять полный контроль властей над Рунетом. Наиболее удобный для этого способ – технически заблокировать все неподконтрольные сервисы международных IT-гигантов, а для избежания социальных взрывов приучить аудиторию Рунета к пользованию Russian-based аналогами. Если они будут хотя бы на 1/10 часть функциональны, как заблокированные иностранные, то принцип движения человека по пути наименьшего сопротивления вполне может привести российских пользователей к "окукливанию" в рамках прозрачной для спецслужб инфраструктуры", – подчеркнул Селезнев.

В начале сентября Роскомнадзор предупредил госкомпании, что протестирует блокировку некоторых иностранных интернет-протоколов. Они скрывают имя сайта и могут затруднить блокировку доступа к запрещенным в России ресурсам. Речь идет о DNS-серверах Google, Cloudflare (обеспечивает защиту веб-порталов) и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google, пишет газета. Для устойчивой работы сетей Роскомнадзор предложил компаниям до 9 сентября подключиться к российским DNS-серверам или НСДИ (Национальная система доменных имен).

DNS-сервер определяет IP-адрес узла в интернете по его доменному имени. Технология DoH (DNS поверх HTTPS) используется для шифрования запроса, направляемого DNS-серверу, чтобы открыть желаемый сайт. То есть при их использовании не видно домена, к которому обращается пользователь, что может затруднить блокировку доступа к ресурсу, если он относится к запрещенным.