Патриарх Кирилл: газ заложен в недра России богом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Петербурге во время освящения подворья храма Святой Троицы, на котором также присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер, заявил, что газ был заложен в недра России самим богом.

"Если бы не было первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, то неоткуда было бы взяться материальным ценностям, которые необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил и безопасности", - сказал Кирилл.

Также, по мнению главы РПЦ, "духовное возрождение" России не было бы возможно без деятельности "Газпрома". "Глубоко убежден в том, что возрождение России сопровождалось возрождением веры, и в этом процессе очень большую роль сыграл, и играет до сих пор "Газпром", и вообще энергетика", - сказал Кирилл.

Отмечается, что после выступления глава РПЦ наградил Алексея Миллера патриаршей грамотой.