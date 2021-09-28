Лицом к событию. Забыли Зиничева, воскресили Медведева

Очередное таежно-медовое путешествие В.Путина и С.Шойгу на этот раз сильно запоздало. Романтическую фотосессию выложили лишь на 19-й день после того, как пара вернулась из сибирской тайги. Почему? Стеснялись? Соблюдали траур по адъютанту Владимира Путина Евгению Зиничеву, который погиб на Севере в последний день этого их совместного отдыха? В эфире политолог Глеб Павловский и журналист Дмитрий Семенов
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