Время Свободы: Несменяемость. "Ненавязчивая" идея президента России

Владимир Кара-Мурза призвал ПАСЕ не признавать полномочия российской делегации из-за фальсификаций на выборах в России***В Думу внесен законопроект, отменяющий запрет главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд***Гарри Каспаров о действиях IT-гигантов, удаливших приложения и заблокировавших видео, связанные с «умным голосованием»***Отношение китайцев к прививкам от коронавируса. Саакашвили объявил дату возвращения в Грузию