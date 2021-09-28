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Время Свободы: Несменяемость. "Ненавязчивая" идея президента России

Время Свободы: Несменяемость. "Ненавязчивая" идея президента России
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Время Свободы: Несменяемость. "Ненавязчивая" идея президента России

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Владимир Кара-Мурза призвал ПАСЕ не признавать полномочия российской делегации из-за фальсификаций на выборах в России***В Думу внесен законопроект, отменяющий запрет главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд***Гарри Каспаров о действиях IT-гигантов, удаливших приложения и заблокировавших видео, связанные с «умным голосованием»***Отношение китайцев к прививкам от коронавируса. Саакашвили объявил дату возвращения в Грузию

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