Время Свободы: Несменяемость. "Ненавязчивая" идея президента России
Владимир Кара-Мурза призвал ПАСЕ не признавать полномочия российской делегации из-за фальсификаций на выборах в России***В Думу внесен законопроект, отменяющий запрет главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд***Гарри Каспаров о действиях IT-гигантов, удаливших приложения и заблокировавших видео, связанные с «умным голосованием»***Отношение китайцев к прививкам от коронавируса. Саакашвили объявил дату возвращения в Грузию
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