Дороги к свободе. Оправдается ли газовый шантаж Кремля?

Чего добивается «Газпром» и каким будет политический результат создания энергетического дефицита на европейском рынке? Собеседники Виталия Портникова - Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики и Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового сектора.
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