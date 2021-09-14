"Адекватные мужики победили коррупцию". Рунет о Кремле и талибах

Режим Талибана в Афганистане укрепляется и, кажется, российские власти готовы ко вполне дружеским отношениям.

По крайней мере, российский посол, который ещё в августе говорил о "хороших впечатлениях" и "адекватным мужикам", продолжает хвалить талибов и дальше.

Кажется, слова посла иногда удивляют даже очень лояльных комментаторов.

Модест Колеров:

ПОСОЛ РОССИИ ВСТУПИЛ В ТАЛИБАН?

Ну а в верхних этажах российской пропаганды настроены на игривый лад.

Ксения Ларина:

Невозможно в это поверить. Но у них такие шутки в ходу. Они так шутят. Чисто поржать.

Тамара Эйдельман:

Это мерзостное злорадство, это хихиканье перед лицом трагедии шекспировского масштаба настолько отвратительно, что снова и снова заставляет задуматься: во что же превратился род человеческий, если одни его представители могут использовать пассажирские самолеты как оружие, а другие — злорадствовать по этому поводу?

Надо сказать, никакой инаугурации 11 сентября в итоге и не было!

Александр Коц:

На минувшей неделе пошел слушок, что именно 11 сентября талибы, как в насмешку, должны провести инаугурацию правительства, большая часть которого находится под санкциями ООН. А некоторые и вовсе одни из самых разыскиваемых Госдепом террористов. 5 миллионов долларов дают, между прочим, за голову. Есть и еще более одиозные фигуры – бывшие «узники» Гуантаномо. Представили себе дипломатический званый ужин в такой компании? Вот и талибы решили пожалеть и американцев, и своих потенциальных международных партнеров. Надо дать миру время свыкнуться с новыми афганскими реалиями. А флаги… Пусть теперь все время на улицах висят.

Борис Рожин:

Талибан отменил намеченный на 11 сентября троллинг США с инаугурацией нового "неинклюзивного" правительства Афганистана, которая должна была пройти одновременно с траурными церемониями в США по случаю 20-й годовщины терактов 9/11.

Талибы заявляют, что временное правительство Исламского Эмирата Афганистан (хоть и в не полном составе) де-факто уже приступило к работе и пафосные официальные церемонии не нужны, поэтому никакой инаугурации 11 сентября не будет. Работать надо, страна в заднице.

В общем, толстый троллинг отменили.

Зато в Москве на 11 сентября крайне "удачно" пришёлся День Города.

Евгений Фельдман:

Вчера я был сильно впечатлён обилием конспирологов и праздничным салютом в Москве (вот это совпадение, именно в этом году день города решили назначить на вторые выходные сентября, а не первые, бывает же; позорище). Мне кажется, что память и эмпатия это важно, а сочувствие к мирному городу, его жителям, пожарным, врачам должно быть константой. Как и внимание к урокам, которые можно из тех атак извлечь.

Александр Рыклин:

11 сентября 2021 года весь мир людей скорбел и вспоминал. А мир упырей и вурдалаков праздновал и радовался. В Москве, например, состоялся салют.

Карина Орлова:

Самый страшный теракт в истории, атаку на США 11 сентября Москва отметила праздничным салютом. Якобы день города у них. В воскресенье нельзя было провести свой колхоз.

Что ж, вот и подвели знаменатель. Двадцать лет назад Путин был первым, кто позвонил Бушу-мл после терактов. Вряд ли, конечно, ему было жаль людей, но террористическую угрозу он хотя бы считывал - или калькулировал, как общемировую. В смысле, общую для цивилизованного мира.

Двадцать лет спустя кремлевско-московская гопота победоносно стреляет в воздух в годовщину 11 сентября, не скрывая радости от того, что «Америке досталось». Стреляет подлая глупая гопота и не понимает или забыла, что ей-то тоже досталось: Беслан, Дубровка, взрывы в метро.

Палят воздух так же, как Талибан 30 августа, когда американцы покинули Афганистан. Палят так, чтобы весь цивилизованный мир видел - Россия больше не с ним и даже туда не стремится. За двадцать лет путинского правления из постсоветской страны с призрачными надеждами на превращение в страну второго мира Россия превратилась в государство-гопоту и спонсора международного терроризма. В страну не просто третьего мира, а в страну-яму.