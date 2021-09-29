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Лицом к событию. Был бы Навальный, а статья найдется!

Лицом к событию. Был бы Навальный, а статья найдется!
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Лицом к событию. Был бы Навальный, а статья найдется!

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Путин опять взялся за Навального. Зачем на узника Владимирской колонии и его единомышленников завели новое дело и почему в Кремле боятся транзита власти в 2024 году? Хватит ли пороха у левых превратиться в настоящую оппозицию Кремлю при «системном лидере» КПРФ Геннадии Зюганове?

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