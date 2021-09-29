Время Свободы: Германский фронт Маргариты Симоньян

В Минске в перестрелке убиты участник протестов против действий режима Александра Лукашенко и агент КГБ Беларуси***Против Алексея Навального и его соратников возбуждено еще одно уголовное дело***Портал Youtube заблокировал в Германии два связанных с RT телепроекта за публикацию ложных сведений о COVID-19***Против основателя одной из крупнейших в мире компаний в сфере кибербезопасности Ильи Сачкова возбуждено дело по обвинению в госизмене
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