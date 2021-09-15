В Улан-Удэ полицейских осудили за сексуальное насилие над подростком

Суд в Улан-Удэ признал трех бывших полицейских виновными в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка. Всех подсудимых приговорили к реальным срокам заключения в колониях общего и строгого режима, сообщила редакции Сибирь.Реалии опекун пострадавшего ребенка.

В июле 2020 года в отдел полиции №2 города Улан-Удэ доставили 17-летнего подростка. Полицейские подозревали его в кражах. После того, как его отпустили из полиции, он попал в больницу с травмами. Пострадавший рассказал о пытках и сексуальном насилии.

Ранее родственница потерпевшего сообщила, что его пытали пластиковой бутылкой и у него был разрыв прямой кишки. По словам подростка, полицейские снимали процесс пыток на видео, угрожая опубликовать запись, если он будет жаловаться.

В МВД по Бурятии объяснили задержание подростка тем, что полицейские проверяли информацию о кражах. В сообщении ведомства утверждалось, что подросток самостоятельно покинул отдел полиции, куда был доставлен после задержания.

Следствие сначала сообщило о возбуждении дела по статье "превышение должностных полномочий", позже появилось обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

Двое бывших полицейских приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на 9,5 и 9 лет соответственно, третий – к 5,5 годам в колонии общего режима. Опекун подростка сообщила редакции, что приговор семью устроил, апелляцию подавать они не планируют.