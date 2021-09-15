В Ульяновской области десятки заключённых объявили голодовку 

В исправительной колонии №2 под Новоульяновском больше 30 заключённых объявили голодовку в знак протеста против избиения одного из них, сообщает правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на осуждённого Дмитрия Дермичева.

По его словам, 2 сентября начальник ИК избил его ногами и угрожал изнасилованием после того, как заключённый пожаловался на незаконный обыск в бараке, выданную не по размеру робу, обратившись при этом к Бикбау на "ты".

Также правозащитники опубликовали письмо осуждённых, в котором говорится, что после недавней смены руководства колонии их стали регулярно "ставить на растяжки", отправлять в ШИЗО и кормить испорченными продуктами.

Отмечается, что управление ФСИН по Ульяновской области подтвердило факт голодовки, но указало, что в ней участвуют только 12 заключённых, и что все они находятся под контролем медиков. При этом избиение Дермичева в ведомстве отрицают.

Ранее массовую голодовку объявили заключённые исправительной колонии №2 Иркутской области. Они сделали это в знак протеста против регулярного применения к ним пыток и физической силы, а также из-за гибели двух осуждённых.