В иркутской колонии осуждённые объявили массовую голодовку

В Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 объявили массовую голодовку из-за смерти двух осужденных. Об этом Сибирь.Реалии сообщили два разных источника. Согласно сообщениям прокурору по надзору от ФСИН , которые есть в распоряжении редакции, помимо гибели осужденных в этой же колонии было зафиксировано не менее 10 случаев применения физической силы к заключенным.

Как рассказал Сибирь.Реалии основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, заключённые массово протестуют против постоянных издевательств и пыток. Согласно внутренней документации, осуждённых по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу.

Информацию о голодовке из-за побоев и гибели осужденных редакции также подтвердили родственники заключенных.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области на звонки редакции и письменный запрос не ответили.

Редакция Сибирь.Реалии сообщала о жалобах заключенных, их родных и адвокатов на побои и избиения в колониях и следственных изоляторах Иркутской области.

Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении Андрея Верещака, бывшего начальника исправительной колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт. Его обвиняют в "превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий".

10 апреля 2020 года бунт в ангарской колонии №15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные напали на сотрудника исправительной колонии №15 в Ангарске.

В течение года после бунта осужденных вывозили в другие ИК и СИЗО, где, по их словам, пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.