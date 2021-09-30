Время Свободы: Памфилова обрушилась на Беглова

Минюст России за один день включил в списки иностранных агентов десятки организаций, изданий и частных лиц*** Элла Памфилова раскритиковала губернатора Петербурга за нарушения при проведении выборов***Чем отличаются блокировка ролика Навального в Youtube и удаление на этом видеохостинге связанных с RT телеканалов на немецком языке?
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