Избирателей завезут поездами и автобусами

Сначала сепаратисты так называемой "ДНР" раздавали жителям Донецкой области Украины российские паспорта, а теперь новых граждан повезут в российскую Ростовскую область, чтобы они проголосовали на выборах в Госдуму. Все это будет напоминать скорее войсковую операцию. Людей повезут, согласно составленным на работе спискам, группами на автобусах и электричках к границе с Россией. Там будут высаживать и направлять потоки пешим порядком через шесть многоцелевых автомобильных пограничных переходов, где их будут ждать уже российские транспортные средства.