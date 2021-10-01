Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В поисках червоной руты

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В поисках червоной руты
Embed
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В поисках червоной руты

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

У западноукраинского города Черновцы репутация города литературного. Здесь жили классики немецкой, еврейской, румынской, украинской литературы. Но в этом выпуске "Поверх барьеров" речь пойдёт о другом образе Черновцов: музыкальном.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG