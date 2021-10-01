Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. В поисках червоной руты

У западноукраинского города Черновцы репутация города литературного. Здесь жили классики немецкой, еврейской, румынской, украинской литературы. Но в этом выпуске "Поверх барьеров" речь пойдёт о другом образе Черновцов: музыкальном.
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