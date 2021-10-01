Лицом к событию. Миша Неукротимый

Невероятное появление Михаила Саакашвили в Грузии, где на его заведена пачка уголовных дел. Что будет дальше? Есть ли у него будущее в Грузии? И как Украина смотрит на то, что он рвется и рвется на родину? Обсуждают Олег-Сандро Панфилов, Дмитрий Авелиани (Грузия) и Леонид Швец (Украина).
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