Время Свободы: Саакашвили играет в прятки

Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию***ФСБ опубликовало перечень несекретных сведений, при сборе которых физическое лицо должно самостоятельно зарегистрироваться иноагентом***Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов обвиняется в незаконном пересечении границы***Может ли государство заставлять людей общаться с ним только в цифровом формате?
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