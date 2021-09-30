Время Свободы: Саакашвили играет в прятки

Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию***ФСБ опубликовало перечень несекретных сведений, при сборе которых физическое лицо должно самостоятельно зарегистрироваться иноагентом***Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов обвиняется в незаконном пересечении границы***Может ли государство заставлять людей общаться с ним только в цифровом формате?