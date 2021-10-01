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Время Свободы: Саакашвили играет в прятки

Время Свободы: Саакашвили играет в прятки
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Время Свободы: Саакашвили играет в прятки

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Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию***ФСБ опубликовало перечень несекретных сведений, при сборе которых физическое лицо должно самостоятельно зарегистрироваться иноагентом***Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов обвиняется в незаконном пересечении границы***Может ли государство заставлять людей общаться с ним только в цифровом формате?

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