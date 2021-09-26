Поверх барьеров с Иваном Толстым. "Другая Россия"

Разговор о новой книге историка Олега Будницкого "Другая Россия" (изд-во НЛО, 2021). Книга посвящена самым разным сторонам зарубежного существования огромной и разветвленной российской диаспоры - военным, предпринимателям, дипломатам, ученым. Это не перепечатка прежних статей автора, а расширенные и переработанные версии излюбленных Будницким сюжетов.
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