Движение "Голос" (признано "иностранным агентом") подготовило экспресс-доклад о том, как прошел второй день голосования на выборах в России.
Он показал проблемы с обеспечением сохранности бюллетеней и избирательной документации по ночам, "вбросы", многократное голосование и подкуп избирателей. Обмечается, что наблюдатели, члены комиссий и кандидаты во многих регионах столкнулись "с очень жестким противодействием, часто силовым".
Наблюдатели и члены комиссий сообщают об увиденных утром повреждениях печатей и сейф-пакетов. Так, в Кемерове член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил на участке № 301 среди сейф-пакетов один повреждённый. Он был вскрыт по линии разреза и заново заклеен скотчем.
Во второй день поступали сообщения о возможных вбросах, многократном голосовании или голосовании за других лиц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Кузбасса. Во Владивостоке на УИК № 652 данные наблюдателей о проголосовавших на 80 человек меньше, чем у избирательной комиссии. Сообщения о подкупе поступали из Амурской и Иркутской областей. В Красноярске на УИК № 381 избиратель обнаружил, что за него уже проголосовали.
Кандидат в заксобрание Красноярского края Виталий Бондарев заявил об угрозах убийством. Ему также удалось задержать жителей, дважды порезавших колеса его автомобиля, и сдать их полиции. В Бердске Новосибирской области неизвестные заблокировали холодной сваркой дверь штаба независимых кандидатов. Там планировалась встреча с телеведущей Татьяной Лазаревой, которая работает в Бердске наблюдателем.
В Новосибирске задержали члена участковой комиссии № 1850 с правом совещательного голоса Светомира Юна. Ранее он опубликовал в своих соцсетях видеосвидетельство того, что уже после окончания дня голосования 17 сентября его участок не закрыли и на него мог попасть любой. Полиция вменяет ему "злоупотребление свободой массовой информации".
И вот так проводится голосование на выборах
Выборы еще не закончились, а "Единая Россия" уже планирует праздновать победу - работников ярославского завода везут в Москву на митинг.
Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод сообщила, что работников Ярославского моторного завода массово везут на спецсоставе в Москву.
Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на третий день голосования составила 35,69%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Максимальная явка, как сообщила Памфилова, отмечена в республике Тыва (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чеченской республике (76,15%).
Минимальная явка на выборы зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской области (21,7%) и Владимирской области (21,97%).
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