Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Политика

live Под контролем Кремля. В России основной день голосования на выборах

Главное

В России проходит последний –​ основной день выборов в Государственную Думу. Помимо выборов в нижнюю палату парламента, в стране проводятся выборы в местные органы законодательной власти и выборы девяти глав регионов. По итогам первых двух дней голосования, явка (с учётом аннексированного Россией Крыма) составила 31,5 процента. Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования, власти это признавать не спешат. Следите за ходом голосования сегодня в режиме реального времени вместе с Радио Свобода.

Обновить
12:18

Движение "Голос" (признано "иностранным агентом") подготовило экспресс-доклад о том, как прошел второй день голосования на выборах в России.

Он показал проблемы с обеспечением сохранности бюллетеней и избирательной документации по ночам, "вбросы", многократное голосование и подкуп избирателей. Обмечается, что наблюдатели, члены комиссий и кандидаты во многих регионах столкнулись "с очень жестким противодействием, часто силовым".

Наблюдатели и члены комиссий сообщают об увиденных утром повреждениях печатей и сейф-пакетов. Так, в Кемерове член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил на участке № 301 среди сейф-пакетов один повреждённый. Он был вскрыт по линии разреза и заново заклеен скотчем.

Во второй день поступали сообщения о возможных вбросах, многократном голосовании или голосовании за других лиц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Кузбасса. Во Владивостоке на УИК № 652 данные наблюдателей о проголосовавших на 80 человек меньше, чем у избирательной комиссии. Сообщения о подкупе поступали из Амурской и Иркутской областей. В Красноярске на УИК № 381 избиратель обнаружил, что за него уже проголосовали.

Кандидат в заксобрание Красноярского края Виталий Бондарев заявил об угрозах убийством. Ему также удалось задержать жителей, дважды порезавших колеса его автомобиля, и сдать их полиции. В Бердске Новосибирской области неизвестные заблокировали холодной сваркой дверь штаба независимых кандидатов. Там планировалась встреча с телеведущей Татьяной Лазаревой, которая работает в Бердске наблюдателем.

В Новосибирске задержали члена участковой комиссии № 1850 с правом совещательного голоса Светомира Юна. Ранее он опубликовал в своих соцсетях видеосвидетельство того, что уже после окончания дня голосования 17 сентября его участок не закрыли и на него мог попасть любой. Полиция вменяет ему "злоупотребление свободой массовой информации".

12:05

И вот так проводится голосование на выборах

11:56

Выборы еще не закончились, а "Единая Россия" уже планирует праздновать победу - работников ярославского завода везут в Москву на митинг.

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод сообщила, что работников Ярославского моторного завода массово везут на спецсоставе в Москву.

11:43

Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на третий день голосования составила 35,69%, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Максимальная явка, как сообщила Памфилова, отмечена в республике Тыва (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чеченской республике (76,15%).

Минимальная явка на выборы зафиксирована в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской области (21,7%) и Владимирской области (21,97%).

Загрузить еще

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Наверх
XS
SM
MD
LG