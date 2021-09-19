Движение "Голос" (признано "иностранным агентом") подготовило экспресс-доклад о том, как прошел второй день голосования на выборах в России.

Он показал проблемы с обеспечением сохранности бюллетеней и избирательной документации по ночам, "вбросы", многократное голосование и подкуп избирателей. Обмечается, что наблюдатели, члены комиссий и кандидаты во многих регионах столкнулись "с очень жестким противодействием, часто силовым".

Наблюдатели и члены комиссий сообщают об увиденных утром повреждениях печатей и сейф-пакетов. Так, в Кемерове член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил на участке № 301 среди сейф-пакетов один повреждённый. Он был вскрыт по линии разреза и заново заклеен скотчем.

Во второй день поступали сообщения о возможных вбросах, многократном голосовании или голосовании за других лиц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Кузбасса. Во Владивостоке на УИК № 652 данные наблюдателей о проголосовавших на 80 человек меньше, чем у избирательной комиссии. Сообщения о подкупе поступали из Амурской и Иркутской областей. В Красноярске на УИК № 381 избиратель обнаружил, что за него уже проголосовали.

Кандидат в заксобрание Красноярского края Виталий Бондарев заявил об угрозах убийством. Ему также удалось задержать жителей, дважды порезавших колеса его автомобиля, и сдать их полиции. В Бердске Новосибирской области неизвестные заблокировали холодной сваркой дверь штаба независимых кандидатов. Там планировалась встреча с телеведущей Татьяной Лазаревой, которая работает в Бердске наблюдателем.

В Новосибирске задержали члена участковой комиссии № 1850 с правом совещательного голоса Светомира Юна. Ранее он опубликовал в своих соцсетях видеосвидетельство того, что уже после окончания дня голосования 17 сентября его участок не закрыли и на него мог попасть любой. Полиция вменяет ему "злоупотребление свободой массовой информации".