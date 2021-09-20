"Голос": результаты электронных выборов в Москве должны быть отменены 

Сопредседатель общественного движения "Голос" Роман Удот во время стрима, посвящённого итогам выборов в Госдуму, заявил, что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Он назвал прошедшую процедуру голосования "позором", а сами выборы - "одними из самых грязных" в российской истории. По мнению Удота, результаты как минимум электронного голосования в столице должны быть полностью отменены.

Дистанционное электронное голосование было проведено в семи регионах России, включая Москву. В столице на них зарегистрировались почти два миллиона человек, что существенно могло повлиять на общий итог выборов. После окончания процедуры голосования ЦИК опубликовал результаты из всех регионов, кроме столичного. Причину этого в комиссии не объяснили. Оппозиция посчитала это признаком грядущих масштабных фальсификаций и переписывания результатов в пользу "Единой России".

Уже ночью, спустя шесть часов после закрытия избирательных участков, радиостанция "Эхо Москвы", главред которой Алексей Венедиктов является руководителем штаба по наблюдению за выборами в Москве, опубликовала твит о том, что подведение итогов электронного голосования в столице задерживается до утра. Венедиктов объяснил это тем, что тысячи горожан в последний момент решили "переголосовать", и теперь результаты приходится пересчитывать.

Позже твит по непонятной причине был удалён. В ЦИК назвали информацию "Эха Москвы" "уткой", но итоги электронных выборов так и не опубликовали.

Вместе с тем ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил, что неким программистам удалось взломать систему электронного голосования и подсмотреть результаты, которые собирается объявить ЦИК. По утверждению Волкова, они существенно отличаются от результатов, полученных на "живых" участках, в некоторых округах, где кандидаты "Единой России" сильно отставали от своих конкурентов - на десятки тысяч голосов. В команде Навального считают, что без фальсификаций с помощью электронного голосования партия власти проиграла выборы в подавляющем большинстве округов Москвы.