Глава ЦИК Памфилова: "Вбросами называют элементарное голосование" 

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что большинство наблюдателей за выборами в Госдуму, которые сообщают о нарушениях на избирательных участках, называют вбросами пачек бюллетеней в урну "элементарное голосование".

В качестве аргумента она отметила, что в некоторых регионах избирателям выдают до девяти бюллетеней, длина каждого из которых - 60 сантиметров. По словам Памфиловой, накануне она сама попыталась в качестве эксперимента вложить в урну для голосования четыре листка, и это у неё "не сразу получилось".

Также она предложила журналистам, которые присутствовали в информцентре, попытаться опустить в установленный там ящик одновременно несколько бюллетеней. Журналисты справились с этим заданием не сразу, на что Памфилова заметила: "Это вброс? А расценивалось как вброс".

В воскресенье в России - последний день голосования на парламентских и региональных выборах. Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнивают нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011-го года, объявление результатов которых привело к массовым протестам. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", опубликовано уже более 4 тысяч сообщений о возможных нарушениях.

К вечеру воскресенья ЦИК официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.