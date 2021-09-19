В Подмосковье напали на кандидата и наблюдателей от партии "Яблоко"

В Подмосковье кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Виктор Балабанов, а также несколько наблюдателей от этой же партии, подверглись нападению со стороны неизвестных лиц.

Как сообщает телеканал "Дождь", когда кандидат и наблюдатели выходили с территории избирательного участка №1137 города Котельники, чтобы поехать на следующий участок, к ним подошли молодые люди с бейджиками членов УИК и в нецензурной форме потребовали прекратить наблюдение за выборами, пригрозив физической расправой.

После этого машину наблюдателей и депутата, на которой они попытались уехать с территории избирательного участка, окружили неизвестные молодые люди. По словам Балабанова, они не дают ни выйти из машины находящимся в ней, ни тронуться с места. "Фактически мы в заложниках", - сообщил кандидат. Он отметил, что несколько раз вызывал полицию, но никакой реакции не последовало.

В свою очередь один из наблюдателей подчеркнул, что на участке №1137 им были зафиксированы сразу несколько нарушений.

В воскресенье в России - последний день голосования на парламентских и региональных выборах. Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнивают нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011-го года, объявление результатов которых привело к массовым протестам. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иностранным агентом", опубликовано уже более 4 тысяч сообщений о возможных нарушениях.

К вечеру воскресенья ЦИК официально подтвердил лишь двенадцать случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.